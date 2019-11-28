究竟是什麼有趣的挑戰賽讓蜘蛛人都忍不住技癢前來參賽？而且同場較勁的可不止他，半百阿嬤也一躍擂台拚一波！活動現場滿滿人潮、反應十分熱絡、還不時傳來驚呼吶喊聲～原來是桂格在新品「5X人蔘濃縮精華飲」上市舉辦的「5倍蔘不倒翁挑戰賽」，讓忙碌的現代人除了工作，也要精神百倍、盡情玩樂～「WORK HARD & PLAY HARD！」目前台北場已圓滿結束，你想要比蜘蛛人更帥一波嗎？想成為全場焦點？11月30日到12月1日的高雄場挑賽等你來踹館！

「桂格5倍蔘不倒翁挑戰賽」活動現場擠滿挑戰者及觀賽者，氣氛歡樂又有活力。圖片／品牌提供

【挑戰賽空中擺盪踢不倒翁 網紅也興奮驚呼：超刺激！】

人都還沒走近、就已經感受到ATT4FUN戶外廣場傳來的熱度，耳邊不時聽見興奮的歡呼聲、氣氛超High！參賽的挑戰者們在空中擺盪，為了飛踢目標而卯盡全力，完全拋開平常的形象和偶包！桂格特別邀請現場民眾一起在平日辛勤工作之餘，打起精神全力參加挑戰，來瞧瞧到底誰能技高一籌！

現場美女健身教練、網紅，就連外國朋友都輪番上台挑戰，打扮成蜘蛛人的挑戰者上台更是引起了現場的一陣騷動。其中最讓人佩服的就是年過半百的白髮阿嬤，大聲呼喊著口號「5倍蔘，給力人生」一躍而下，無論表情還是姿勢都是100%，讓現場民眾忍不住為阿嬤按讚叫好！看來大家平時累積的疲勞真的不少，在活動中一次發洩出來，落實了這次「WORK HARD & PLAY HARD」的精神！

美女挑戰者奮力擺盪至目標物，POSE滿分、現場歡呼聲不斷。圖片／品牌提供

【針對3大族群量身設計 一撕即飲補充好方便】

雖然現代人保健意識抬頭，但要讓大家每天都記得補充元氣實在有些困難，不過桂格推出的新品可說是現代人的福音啊！「5X人蔘濃縮精華飲」有5大特色，分別為可以隨時隨地補充元氣、風味佳好入口、液態濃縮好吸收、5倍珍貴人蔘的濃縮精華，而且包裝精巧真的好好攜帶。

更貼心的是桂格還針對現代人、女性、男性等3大族群量身打造不同配方，像是「5X人蔘濃縮精華飲」就是專為現代人設計的即時保健飲品，就算忙到翻掉也能即時恢復能量持續保有好精神。另外還有專為女性設計的「5X蜜人蔘濃縮精華飲」，成份中的蜂蜜跟紅棗可以促進循環、新陳代謝，除了擁有好精神之外，由內而外散發紅潤好氣色，讓你不用腮紅也能成為時尚一姊。最後，男性專屬的就是「5X蟲草人蔘濃縮精華飲」，搭配蟲草可以固氣續力、增強體力、提升精神，無時無刻精神飽滿，男人力更是up up啦！

桂格5X人蔘濃縮精華飲包裝精巧攜帶方便，一撕即飲、隨時補充振奮精神。圖片／品牌提供

【錯過台北場不傷心 高雄場夢時代等你來挑戰】

錯過刺激又有趣的台北場挑戰賽也無須擔心啦！因為11/30(六)-12/1(日)早上11:30-下午17:00在高雄夢時代也有「5倍蔘不倒翁挑戰賽」。趕緊趁這次的機會，將平日累積的辛勞及怨氣在擂台上一次發洩出來，一起讓精神變更好、氣色變更棒，克服生活中無法讓你好好享受的阻礙吧！

高雄場「5倍蔘不倒翁挑戰賽」

日期：2019.11.30(六)-12.1(日)

時間：11:30-17:00

地點：夢時代

(中時電子報)