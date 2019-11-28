立法院副院長蔡其昌28日陪同民進黨黨主席卓榮泰為台中市第5選區立委候選人莊競程到市場掃街，向路人與攤商一一握手尋求支持。（馮惠宜攝）

立法院副院長蔡其昌28日陪同民進黨黨主席卓榮泰為台中市第5選區立委候選人莊競程到市場掃街，他除推薦莊競程是優秀的人才外，也直批國民黨是詐騙集團加詛咒集團，貴為國民黨的總統、副總統候選人竟然詛咒行政院院長要是要去住院，難道我們的對手都只會講這些話嗎？一場選舉選到這麼過分，他相信人民在投票的時候會做最終的裁判跟選擇。

而面對選情，蔡其昌表示，他相當有信心，尤其他認為莊競程那麼優秀的人，不讓他在北北屯當立委，實在是損失太大了，所以今天特別邀請主席一起來幫莊競程在選戰最後是十幾天來做再做一次衝刺，並且說，以他的學歷、條件跟努力，一路走到今天，讓他覺得越來越有機會。

他還說，大家開始漸漸了解國民黨這個是詐騙集團加詛咒集團，台中說市長換人，空氣也沒有換新嗎？高雄發大財也沒有發大財嗎？人民開始了解之後，原來國民黨這些政治人物選舉就是在詐騙同時更糟糕的是，貴為國民黨的總統、副總統候選人竟然詛咒行政院院長，要是要去住院，相信這個都已經超越了台灣人民善良，不是住院就是得痔瘡，難道我們的對手都只會講這些話嗎？

他相信台灣人民看在眼裡，一場選舉選到這麼過分，一場選舉選到中華民國都都會被懷疑，快不見了，人民在投票的時候，會做最終的裁判跟選擇。

(中時 )