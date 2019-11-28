交通部強推軌道建設，淡大教授張勝雄怒辭審查委員後，交通部長林佳龍一句「不讓能讓個人意見凌駕政府」引發學界連署反撲。國民黨今召開「最會溝通的政府？林佳龍打臉蔡英文！」記者會，痛批蔡政府無視專業意見，呼籲蔡英文停下選舉行程，好好管管林佳龍！

台北市議員李明賢表示，蔡英文自稱是「史上最會溝通的政府」，但交通部長面對審查委員的專業建言，卻說「個人意見，不能凌駕政府」，難道所有交通建設通通是民進黨、林佳龍、蔡英文說了算，完全不聽專業意見，令人匪夷所思。

他說，這代表民進黨政府準備在選戰最後關頭大行政策買票。蔡英文 11月輔選行程走了28間宮廟，從台灣頭拜到台灣尾，請問是選舉行程或公務行程？請蔡英文停下選舉行程，好好管管林佳龍，停止放任林佳龍政策買票，也呼籲所有選民明年1月11日用選票制裁鴨霸的政府。

前交通部次長陳世圯則說，過去國民黨執政可以一人拍板的時期，對重大建設都非常審慎，並有嚴密的可行性評估等機制，包括工程技術、財務自償率、投報率、民意是否同意、環境影響評估等。北捷、高鐵等建設，也都經過多年評估、一次一次開會才決定，尊重專業意見，非常慎重，已行之多年的機制，在民進黨執政下卻被學者反彈，甚至批評決策過程粗糙。

陳世圯質疑，這次桃園鐵路高架，突然開會就要改地下，且經費從最初300多億元，到增至逾千億，也引起學者質疑；另外，北宜高鐵要跳過可行性研究程序，併入北宜直鐵案，但台鐵與高鐵差異不小，難道可以在短時間就做出決策？他呼籲執政黨對於重大公共工程應慎重，勿當成選舉工具。

文傳會副發言人黃心華說，蔡英文不斷跑選舉行程，林佳龍不斷撒錢綁樁，還忽視專業，把交通工程當政治形象工程處理。他歸納蔡政府有「騙、偏、貶」三招；上任前說最會溝通、不缺電等，都是「騙」；接著是路走「偏」，例如觀塘換深澳等許多工程，環評都矇騙過關；最後是「貶」，例如林佳龍刻意貶低專業評審委員意見。

(中時 )