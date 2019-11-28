「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團26日貼出一張「佈憲」保防單元劇的宣傳海報，圖中遭逮捕的壓制在地的人，外貌特徵與韓國瑜如出一轍，引外界譁然。國民黨立委費鴻泰痛批，從王立強「共諜案」到海報事件，有關單位都不願將話說清楚，故意讓媒體帶風向；甚至傳出國軍特訓將移師「館長」健身房，讓他震怒痛批那幾個「要做官的」簡直在「自甘墮落」。

費鴻泰在政論節目《少康戰情室》痛批，王立強的「共諜案」，國安局難道不該做一個慎重說明嗎？國安局至今不說明，彷彿故意讓整起事件模模糊糊、讓綠媒不斷影射就是國民黨，有關單位不僅不中立，執政黨更完全失職。

費鴻泰進一步表示，自己家庭與國軍淵源深，自己向來尊敬憲兵。本來憲兵要裁撤到陸軍裡，他極力捍衛甚至不惜把國防部部長、副部長找來，就為把憲兵保留在國防部另成立一個單位。這起海報事件，他相信只有那幾個「要做官的」在「自甘墮落」，因此他嚴厲譴責國防部長跟憲兵司令！

不僅如此，費鴻泰痛批，近日頭版頭條竟是「國軍的特訓要到館長的健身房去」，這豈不是在侮辱、賤踏國軍的訓練單位嗎？如此事成真，那乾脆把整個國軍的訓練機構通通裁撤好了！這簡直胡搞！他自己家裡有多位軍人，看到這些國軍現階者跟國防部長，為了自己的官位自甘墮落，真的很憤慨。

(中時電子報)