今年賽季在金鶯尋求重建的同時，表現最好的強打者畢拉(Jonathan Villar)被球隊尋求交易未果後，竟被放入讓渡名單中，讓不少球迷與美國媒體不解。畢拉因今年表現好，明年年薪資上看約1040萬美金(約3.17億台幣)，但節省的金鶯竟為了減少成本不願支付，寧願將他放在讓渡名單中。

畢拉全勤出賽162場，打擊三圍.274/.339/.453，有24支全壘打、40次盜壘成功，打擊率和開轟數都在全隊前三，盜壘次數更是遙遙領先全隊，可以說是金鶯隊在今年最出色的打者之一。且他能守二、游兩個內野重要位置，雖不到金手套等級，不過也分擔不少守備工作。

畢拉結束表現不錯的球季，預估經過薪資仲裁後，能獲得1040萬美金的年薪，即使算這筆薪水在內，金鶯明年的團隊總薪資也不會超過8000萬美金，坦白來說沒有任何壓力需要將這名強打送出去，金鶯卻為了更壓低預算，選擇極端的減少成本的方法，放棄這名強打，讓各界無法理解。

美媒就認為，金鶯此舉無疑是更傷害這支球隊，送出畢拉後，也沒有其他明星球員能帶來更出色的表現，最受傷的恐怕是金鶯球迷，球隊在過去幾個賽季沒有任何能讓球迷振奮的表現，又要將強打送走，根本是沉重的打擊。

畢拉先前在尋求交易時就已沒有球隊有興趣，接下來他可能會成為自由球員，屆時應會吸引不少球團注意，甚至有可能以較低的薪資簽訂兩年合約。

(中時電子報)