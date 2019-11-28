WeTV《幸福三重奏2》邀請陳意涵、許富翔夫妻、張國立和鄧婕夫婦與著名鋼琴家郎朗和妻子吉娜，真實記錄婚姻裡的兩人世界。其中朗朗的妻子近期因天使臉孔魔鬼身材暴紅，或許是因為吉娜是外國人個性較為活潑大方，節目裡每一集都上演抱抱戲碼，甚至對朗朗是又親又聞，朗朗都不自覺害羞了起來，讓網友直呼朗朗身上到底有什麼神奇的香味，又封她是朗朗的人型配件。

郎朗與吉娜今年六月舉行婚禮，她身為鋼琴演奏者，視朗朗為偶像，節目過程中，看朗朗的眼神幾乎可用眼冒愛心來形容，她寵夫行徑甚至連家務事都不讓老公碰，自己一手包辦，不扭捏個性讓她圈粉無數。吉娜甚至還與國際唱片公司簽約，近期演唱電影《冰雪奇緣 2》中文主題曲〈回憶之河〉，網誇她是愛情事業兩得意。

朗朗更曝自己的爸爸第一次見到吉娜時，直說她都挺好的，但卻頻問鼻子哪裡做的？他在節目中捏老婆的鼻子，直喊「這都是真的！」吉娜則回，「但是做出來的鼻子根本不是這樣子。」WeTV《幸福三重奏2》每週四晚上十點WeTV全網獨播。立即下載 WeTV，免費高清線上看：https://pse.is/LKLBE

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