曾任台北市長柯文哲競選辦公室幕僚蔡凡定，去年8月19日在臉書上貼文「幹你娘吳祥輝中文看不懂喔」藉以辱罵作家吳祥輝，因而被控妨害名譽，士林地檢署偵結，認蔡涉犯公然侮辱罪，依法提起公訴。

30歲的蔡凡定，原名蔡承諺，2014年到2018年擔任柯文哲競選辦公室幕僚，見吳祥輝在臉書上分享ptt網頁「Re：【FB】劉紳鱧：有話題討論到柯文哲是不是慣老闆」，吳留言：「龜王也看不下去柯營行政部門亂戰一通？」而「龜王」即蔡凡定的綽號，導致他心生不滿，蔡去年8月19日貼文：「幹你娘吳祥輝中文看不懂喔」，直至8月30日吳祥輝瀏覽網頁後提告妨害名譽。

蔡坦承貼文，但否認有公然侮辱的犯意，並辯稱因為吳祥輝惡意扭曲他個人意見所表達的內容，出於氣憤之下而貼文。

起訴指出，蔡凡定公開貼文足以貶抑吳祥輝社會上的評價，涉犯公然侮辱罪，依法提起公訴。

(中時 )