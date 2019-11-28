鐵道迷有福了！台鐵局將於12月12日首次銷售退役列車的乘客座椅，今日上午開放報名，僅有45位名額能到高雄廠區購買。台鐵局表示，不到半小時吸引百人報名，整理名單後，近日將公布幸運兒名單。

台鐵表示，今天報名比想像中踴躍，上午9時30分開放線上報名，不到一小時累計人數已有100人，故10時立即更新網頁公告額滿；將盡快整理名單，並盡速公告能去高雄的45人名單。

台鐵表示，12月12日當天分兩梯，上午9時第一梯，下午1時第二梯，沒報名成功的鐵道迷若有遺憾，可至現場排隊，當天下午3時開放現場排隊入場。

台鐵表示，退役的座椅總共有300組，觀光列車單人座有100組，每組售價1500元、觀光列車雙人座100組，每組售價2500元；推拉車自強號紅色、藍色座椅各50組，每組售價2000元。

台鐵局表示，這些座椅是由車廂無階化改造案及環島觀光列車更新案，從推拉式自強號列車與環島觀光列車上拆卸，每張座椅承載過不同旅人的故事與記憶。期盼透過本次的銷售活動，讓喜愛鐵路文化的民眾也能擁有典藏鐵路退役座椅的機會，甚至發揮創意，活化利用。

(中時 )