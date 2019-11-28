因病毒感染顏面神經受影響的行政院長蘇貞昌周日即將大復出，現身蔡英文總統在新北市競總成立造勢大會，與蔡英文總統及副手賴清德合體。政院上午主動提供蘇揆主持院會影片，讓民眾提前了解蘇揆復狀況。

蘇揆在影片中提及南迴公路工程，但臉部表情還是略顯僵硬。他在院會中也對「蘇花改及南迴公路通車前整備工作情形」裁示，這幾年來，政府持續加速環島鐵路網及公路網的建設，上個月底的院會中，交通部報告「台61線西濱快速公路」，全長3百公里的最後一哩路段，明年春節前就要完工通車，今天報告的「南迴公路拓寬」及「台9線蘇花改」，合計共1百公里，也分別要在下個月底及明年1月初完工通車，這兩條山路沿線地勢險峻，工程艱鉅，工期都長達9年，第一線施工人員備極辛勞，因此他在7、8月間分別到施工現場慰勞及感謝他們的努力。

蘇揆說，道路工程團隊不只精於「做工」，在工程設計上也能注意到融入景觀、生態與環保，且水準已超越國際，例如南迴公路的安朔高架橋，以「藏橋於林」的概念，讓用路人優游於山林，享受自然景觀；而蘇花改南澳和平段的鼓音橋，則成為彌猴往返觀音溪谷兩岸間的捷徑，形成另一種珍奇景觀。前幾天台61線快速公路（八棟寮至九塊厝工程）也才榮獲國際道路協會(IRF)「2019年全球道路成就獎」首獎，值得嘉勉。

蘇揆說，這次蘇花改的全線通車以及南迴公路的拓寬啟用，距離明年春節連假還有一小段時間，請交通部確實執行通車前各項整備與宣導工作，包含進出新通車路段的交通疏導管制、長隧道的安全管理，以及防救災應變計畫與演練等；也要讓民眾瞭解新增的客運路線，以利善加利用。另，環島鐵路電氣化的最後一哩路「潮州-枋寮-台東」南廻鐵路電氣化工程，下個月(12／23)也會先完成「潮州-枋寮」段的通車，交通部應一併做好相關測試整備工作，提供最好的輸運服務。

至於未納入蘇花改的「東澳－南澳」等的其他路段，以及國道5號銜接蘇花改路段，蘇揆說，目前正進行可行性評估中，待核定後，行政院也會大力支持。

(中時 )