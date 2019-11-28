民進黨主席卓榮泰稱北高兩市長愈來愈像，講話都用不倫比喻。台北市長柯文哲28日痛批，這就是政治上的傲慢，「沒事去踹柯文哲，那我就下令我們都不要投給小英」，這就是嫌票多。

柯文哲被卓榮泰批評「煽動李旻蔚（民眾黨新北三重立委參選人）出來選」，柯反批卓是「袂生牽拖厝邊」，卓榮泰昨在中常會前表示，北高兩個市長愈來愈像，講話都用不倫比喻。

柯文哲今痛批卓，有時候這也是一種政治上的傲慢，也許卓認為蔡英文總統的票很穩、太多了，他認為小英還是會贏，但是票數會接近，像這種就是典型傲慢。

他說，「柯文哲還是有一定的支持者，人家說不是敵人就是朋友，你現在倒過來，不是朋友就是敵人，你沒事去踹柯文哲，柯文哲還是有一定支持者，那我就下令說，如果他們都不喜歡我們的票，算了，我們都不要投給小英。」

柯文哲表示，像卓榮泰講這種話一定會被民進黨前祕書長洪耀福罵，「居然嫌票多」，政治還是這樣，容忍是自由基礎。

(中時 )