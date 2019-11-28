解放軍準備建第4艘航母

解放軍正打算建造第4艘航母，據軍方消息人士透露，至於造第5艘航母的計畫目前已暫時擱置。

據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，這些消息人士說，技術挑戰，加上成本高昂，都使計畫受阻。而最近中船集團和中船重工南北兩大船廠合體，成立中國船舶集團，短期內不太可能造成太大的影響。

海軍消息人士說，隨著解放軍首艘自製航母002艦即將服役，較現代的003艦兩年前開始動工，第4艘航母最早可能2021年就會開建。不過，由於工程師拚命在克服技術問題，因此打造下一代新航母的計畫似乎會暫時擱置。一名解放軍消息人士說，目前沒打算要建更多新航母。

「目前在議程上的第3、第4艘中國航母，都是003型，」他說，「也就是裝備電磁彈射器的下一代航母。」

另一名消息人士說，雖然這兩艘航母都採傳統動力，但海軍高層一直在考慮，要打造技術較先進的核動力航母。

而據《人民日報》報導，南北船周二正式合體為中國船舶集團後，旗下有147家科研院所，企業單位和上市公司，資產總額達7,900億人民幣（約3.4兆台幣），員工有31萬人。

然而，軍方消息人士說，儘管這次聯合重組將加強中國船舶集團的競爭力，但不會加速航母的打造流程。

(中時電子報)