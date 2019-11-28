冬遊日本賞雪趣！隨著初雪降落，漫天白雪的浪漫景緻，即將為日本各地帶來不同風情。恰到好處的雪量，既能讓台灣旅客感受到雪國風光，也能減少大雪影響行程的麻煩，而深受台灣旅客喜愛，於中部國際機場新特麗亞進出的飛驒高山地區，正是冬季時分體驗絕美銀白世界的最佳推薦。白川鄉合掌村在冬季擁有知名的點燈活動，每到冬季覆蓋著一層厚厚白雪的三角屋頂建築，是一年四季裡最美的時刻。

白川鄉合掌屋。（中部國際機場新特麗亞 提供）

為了讓旅客前往飛驒高山地區能更為便利，名鐵巴士將於12月開始施行直通巴士，旅客可直接於中部國際機場新特麗亞搭乘巴士直抵飛驒高山，無需帶著笨重行李從機場轉乘至名古屋市區後，再轉搭電車或巴士，免轉乘的超省力直通巴士，預計於每日下午17:55於第一航廈出發，共計可嘉惠每日5航班抵達名古屋的台灣旅客。此外，於名鐵巴士中心往飛驒高山的巴士，也為冬季時期大量的旅客，增加每日3班次的往返巴士，自名古屋至高山共有15班次可運用。

高山老街-上三之町。（中部國際機場新特麗亞 提供）

高山市以具有小京都之稱的老街、飛驒牛，在細雪紛飛的冬季時節來到富有風情的高山老街，以散步方式就能探訪七家日本酒釀造場，而此時也正是日本酒造的重要時期，運氣好的旅客除了能親眼看見酒造正在舉辦「杉玉奉納會」，還能參加酒造舉辦的免費參觀活動，深入日本酒製造廠學習相關知識。當然，剛釀造完成的新鮮生酒，正是最佳品飲時期。

高山老街 貓咪。（中部國際機場新特麗亞 提供）

在匯集多家酒造的老街地區，鄰近日本唯一僅存高山陣屋的「舩坂酒造店」，除了位在遊客必經的老街精華位置，更設置有品飲酒吧、免費試飲區、伴手禮販售與餐廳等完整空間，尤其坐在冬季堆滿雪的中庭品飲日本酒更添趣味之外，亦也可選擇在溫暖的室內邊品嚐飛驒牛料理邊品飲新酒，可說是幸福感十足。

高山_飛驒之里。（中部國際機場新特麗亞 提供）

搭乘直行巴士前往高山旅遊的旅客，在冬季則有時間限定的夢幻點燈可觀賞。距離高山車站不遠處的飛驒之里為開放式的民俗村，從合掌村原汁原味搬遷而來的傳統合掌屋，在白天有著職人在此分享先民智慧的古老技藝。此外，在冬季期間來此，更有裝飾鏡餅、體驗農村服裝、節分季等各式活動，相當值得特地安排前往一探究竟。

白川鄉合掌村在冬季擁有知名的點燈活動！每到冬季覆蓋著一層厚厚白雪的三角屋頂建築，是一年四季裡最美的時刻，旅客紛紛提前預約入住合掌造民宿，期盼著夜間點燈的夢幻光景映入眼簾。旅人們圍著舊時炭爐閒話家常，喝著暖呼呼的紅豆湯，冬季的幸福就是這麼地樸實無華且令人滿足。

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(中時電子報)