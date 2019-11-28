2018年12月普丁視察先鋒導彈試射

俄羅斯近日首次向美國檢查人員展示最新型先鋒(Avangard)高超音速導彈系統，俄國防部稱此舉是俄美雙方所簽訂《新削減戰略武器條約》(New START)的一部份。俄向美方展示此一20倍音速飛行的絕密武器，其用意在警告美方勿輕舉妄動，同時迫使美方同意延長《新削減戰略武器條約》。

《環球時報》引述俄媒《莫斯科共青團員報》消息稱，美國檢查小組11月24日至26日在《新削減戰略武器條約》框架內，於俄羅斯境內查驗了俄軍最先進的先鋒高超音速導彈。俄羅斯政策研究中心理事會主席葉夫根尼．布任斯基表示，俄方向美國人展示先鋒導彈系統「不是一個普通事件」。即使在俄專家眼中，這種高超音速導彈也被視為是絕密武器。它能以20倍音速飛行，可突破目前世界上所有防空及反導系統，並對目標實施精確打擊。儘管如此，俄國防部仍向美國檢查員開放展示。

布任斯基說，這是《新削減戰略武器條約》的一部分。如果俄方採用新的導彈系統，就有義務對外展示它，美國無意延長該條約，這樣的措施未必能讓美國繼續維持此一條約。

《新削減戰略武器條約》也稱為《第二階段削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty II, START II）是美國與俄羅斯之間簽署的旨在削減並限制戰略性攻擊性武器的條約，於1993年1月3日於由前美國總統老布希與俄羅斯總統葉爾辛在莫斯科簽署，它是美國與前蘇聯在1991年簽署的第一階段削減戰略武器條約的後續。

報導說，俄軍工領域消息人士透露，首批2枚先鋒導彈將於年底前在奧倫堡州多巴羅夫斯基導彈師執行試驗性作戰值班任務。衛星通訊社引述世界武器貿易分析中心主任伊戈爾．柯洛琴科表示，先鋒高超音速導彈系統正式投入作戰值班後，將打破美國抗衡俄核力量的美夢。他說，「它的飛行軌跡難以被預測，連理論上都無法被攔截，實際中更無法做到。不過對俄羅斯來說，該導彈完全是防禦性武器，我們沒有威脅任何人，也不打算發動襲擊。」

(中時電子報)