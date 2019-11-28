曾以俊俏外貌入選世界前10大帥哥、事業版圖拓展至好萊塢的男星高以翔，昨驚爆錄製浙江衛視《追我吧》節目中猝死，享年35歲，而在同一天，世界的另一端也發生離奇巧合，英國名廚羅德斯(Gary Rhodes)也在錄製新節目途中猝死，光榮人生僅走了59年就嘎然停止，讓人感到婉惜。

高以翔。(中時資料照片)

羅德斯堪稱90年代帶出英國「明星大廚」風潮的先驅，他棕色刺蝟頭的不羈形象讓人印象深刻，而羅德斯的廚藝了得，曾為黛安娜王妃、「阿湯哥」湯姆漢克斯等國際名人下過廚，一生癡迷於廚藝，透過節目展現眾多英國經典美食，推廣家鄉味不遺餘力。

據悉，羅德斯本月27日在阿拉伯聯合大公國的杜拜，拍攝最新系列節目，途中休息時間突感身體不適，被製作單位緊急送醫然仍回天乏術，家屬事後發表聲明，表示羅德斯身為他們深愛的丈夫、父親、兄弟，全家因為失去他而感到哀痛，表示羅德斯過世時，所幸有他深愛的妻子珍妮在一旁陪伴，而傑米奧利佛、戈登拉姆齊等多名大廚也發文哀悼，對於羅德斯的離世感到不捨，盛讚他是英國美食揚名世界的大師級人物。

(中時電子報)