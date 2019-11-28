綠色和平能源專案主任唐安表示，從綠色和平評分的三大面向「減碳目標」、「氣候治理」、「能源轉型路徑」來評比目前總統候選人的氣候政見，表示：均不及格。

面對日漸嚴重的氣候變遷威脅，總統候選人必須盡快設定符合聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）建議的控制年均溫升溫在1.5°C，也就是全球碳排放量須在2030年前減少45％，並在2050年達到零排放，並規劃至少30年的能源轉型長期路徑，設定全面淘汰化石燃料時間表。

唐安指出，在「減碳目標」方面，儘管蔡英文與韓國瑜都認同減碳重要性，但未具體承諾IPCC所建議的目標，蔡英文表示將持續執行環保署第二期的《氣候調適行動方案》，韓國瑜則提出設立「氣候變遷司」，兩人在對抗氣候變遷中，仍須維護能源轉型過程中的公平正義，例如維護原有傳統能源產業相關工作者權益、新建設利害關係人的溝通等機制。

蔡英文選擇具環境永續性的非核、減煤、再生能源路徑，短期目標目前看来相對積極，不過所有方案都僅至於2025年，缺少2025年後的中長期目標。也未提出具體的淘汰火力發電願景，另一方面韓國瑜則支持「核能」與「自然能源」應並存，達到能源轉型的國際趨勢，但僅考慮了減碳卻忽視了能源永續性，尚缺具體執行規劃。

唐安強調，綜合兩人所提出的政見，最具迫切需求的是提出符合IPCC的減碳目標，以及具體淘汰火力發電的願景，希望各組候選人能進一步提出更具體的氣候能源政見。根據德國看守協會（German Watch）公布的2019氣候變遷績效指標，台灣排名倒數第5，顯示台灣在對抗氣候變遷的工作上仍顯不足。

(中時 )