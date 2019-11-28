去年10月間台中市大雅區大林路附近水溝，出現大量死魚，經人檢舉，稽查人員前往綠點公司二廠放流口採樣，檢測發現「銅」及「鎳」濃度超過放流水標準，追查發現竟是所委託代操作廢水處理設備的裕太環保公司賴姓工程師，將未處理廢水直接排進溝渠。台中地院依違反水汙染防治法判賴男1年2月，緩刑3年；裕太公司罰金新台幣40萬元，仍可上訴。

綠點高新科技公司位於大雅區神林路，從事電鍍處理作業，自2015年起委託裕太公司（污染防治設備代操作公司）負責處理二廠的廢水處理廠操作維護，裕太公司指派賴姓工程師擔任代操作人員。

綠點公司於2018年10月間委託裕太處理二廠的廢水處理設備解除列管工程，賴男在同年10月12日已將完成廢水處理系統剩餘廢水處理及管線斷管作業資料，提供綠點公司向環保局申請水污染解除。

綠點二廠在10月15日即將停水斷電，賴男當天進行巡察時，竟發現儲槽內尚有清洗廢水及管線溢漏的RO廢水，他為盡速完成工作，將未處理廢水直接透過連結塑膠軟管，以馬達加壓連接原放流管，以繞流方式排放廢水到廠外溝渠，造成大量死魚，並影響環境衛生、居民健康。

(中時 )