高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路28日下午將舉辦動土典禮，但高巿府正值議會總質詢及審預算，協調營建署延後再辦，營建署仍決定28日舉行。高雄巿副巿長李四川回應，他做30幾年工程，由中央來辦開工，感覺很扯。

民進黨巿議簡煥宗28日質詢時也問，橋頭科學園區對外聯外道路友情路的動土典禮，高市府派哪位長官出席？李四川答詢表示，營建署訂28日辦開工，但因為高巿府全部都在議會，上午總質詢、下午審預算，所以他也跟工務局說，能不能協調營建署，在議會總質詢完以後再來辦。

李也說，這個工程才剛發包完，能不能延後，再一起來辦，但不久，對方就在上個禮拜發文，說確定要在28日，由他們跟科技部、內政部自己辦，高巿府也正式公文告訴對方，因為正值議會期間，希望在議程結束辦理。

李四川在議會休息時間受訪說，這項工程高巿府工務局剛發包，但營建署不知道急什麼，因為協調時已告知，現在高巿府在議會期間，是不是先做施工前的準備，等議會總質詢與預算審查完，大概在明年1月再來辦開工，但營建署就發文訂28日開工。

據了解，行政院副院長陳其邁本來要出席，後來臨時取消。

(中時 )