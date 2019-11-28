民進黨黨主席卓榮泰為台中市第5選區立委候選人莊競程到市場掃街，向路人與攤商一一握手尋求支持。（馮惠宜攝）

民進黨黨主席卓榮泰28日偕立法院副院長蔡其昌到台中陪同民進黨台中市第5選區立委候選人莊競程到市場掃街，面對媒體詢問民進黨總統候選人在民調中持續大幅領先，他表示，整個黨中央以及競選總部競選團隊絕對不任何的鬆懈，還是一步一腳印，握位選民雙手爭取每一張選票，一定堅持到1月11號大家把票投下去，讓民進黨能夠保住本土政權取得國會的優勢。

卓榮泰表示，最近各家民調都非常的多，那從數字上，沒有辦法一一去做一些分析，但是從整體的趨勢來看，蔡總統過去三年所累積下來在執政上的穩定、經濟的發展，以及種種的改革，已經可以讓人民感到這是一個持續向前進步的政府。

因此，大家對他的信心已經強力的建立起來的，希望整個包括選舉的策略，以及未來施政政策推動，也能在這樣的穩定的過程中，繼續取得人民的信心，同時，現在最重要的是要取得國際上對對台灣未來在國家整體發展上，以及在我國國防自主、內政穩定上面的一個信任，這才是有助於未來台灣向國際社會來表示，我們是一個完全正常而健全的國家。

另對於台北市長柯文哲指出，選戰已經進入垃圾時間，卓榮泰則回應，柯市長的意見是他自己的看法，但是無論如何，整個黨中央以及競選總部競選團隊絕對不任何的鬆懈，還是會一步一腳印，握住選民雙手爭取每一張選票，跟每一個各個領域的人來訴求我們的政見，那麼，總統總統及副總統參選人，他們都分進合擊，在各地向人民來提出這樣的訴求。

他強調，選戰的策略、步驟不會改變的，一定堅持到1月11號大家把票投下去，讓民進黨能夠保住本土政權取得國會的優勢，我們才有能力繼續推動我們的進步價值。

他也強調，對選情有信心，但這不能講樂觀，而是在穩定的過程中深具信心，這才讓大家一直能夠堅持到最後，也希望大家一起來相信台灣的民主。

(中時 )