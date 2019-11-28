農委會於22日指出台肥恐違反4項規定，結果後來態度卻大轉彎，立委徐永明認為，台肥在農委會佔有5席，擁有完全主導權，但過了3週仍無結果。（陳人齊攝）

針對韓國瑜向台肥貸款購買豪宅日升月恆案，農委會曾在22日發新聞稿強調台肥公司恐違反4大規定，但周一召開董事會後卻提出3點聲明，表示仍須進一步釐清與檢討，遭立委質疑農委會態度大轉彎，

立法院經濟委員會今天針對「野生動物保育法修正案」、「國有林地現供農作使用處理方式檢討解除辦理進度」進行審查與專案報告，農委會由副主委黃金城代表出席。

時代力量立委徐永明質詢時表示，農委會曾在22日義正辭嚴，指出台肥恐違反4項規定，結果25日卻表示需進一步釐清，根本是態度大轉彎，徐永明認為，台肥9名董事中農委會佔有5席，擁有完全主導權，但迄今調查3周仍無法給社會一個交代。

徐永明要求農委會不要切割與台肥的關係，「他們就是你們，台肥開完董事會後將資料給證交所，至於圖利與背信，有沒有把資料交給檢調調查？」

黃金城回應，由於台肥董事會在25日後，並未將案情轉折點交代清楚，會持續要求台肥改善，並向農委會主委陳吉仲報告。

立委郭國文表示，目前看起來台肥25日的聲明有講等於沒講，3點根本是0點，而根據公司法第15條規定，上市、櫃公司不能長期貸款，質疑農委會足以主導整個董事會的運行，怎麼會查出3點完全不透明的聲明呢。

黃金城會後坦言會持續改進，並承諾在1周內提出台肥案的調查報告。

(中時 )