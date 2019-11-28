台南市今年出現1名頭戴漁夫帽，專門剪鐵條潛入住宅竊盜財物的黃姓老賊，他行蹤飄忽以小貨車為家，總是挑透天平房下手，光在安南區就作案11件，警方28日凌晨4時30分循線在新營區將他逮捕，他否認犯案，但身上還藏著作案工具，警方依照竊盜罪現行犯將他移送台南地檢署。

55歲黃姓男子平時以小貨車為家，吃、睡等生活都在車上，平時開著小貨車四處觀察作案地點，有鐵窗的平房是最愛下手的目標，因為他隨身帶著油壓檢，1分鐘內剪掉鐵窗上的鐵條根本不是難事。

黃男行竊技能老練，多次作案都未被屋主發現，但他在台南市多處犯案，竊取得手珍珠項鍊、現金等值錢物品，各區的被害者與警方都恨的牙癢癢，有受害屋主更稱捉到要揍死他。

安南區今年就發生11件住宅竊盜案，警方皆認為與他有關，因為他作案時總是戴1頂漁夫帽，潛入住宅時又身手俐落，小隙縫也能鑽入，警方私下叫他「魯夫」（海賊王卡通主角），成立「魯夫」專案。

安南區警方花了3個月追捕，28日凌晨4時許，在新營區找到正在上車逃跑的黃男，他身上還藏著鉗子、油壓剪等作案傢伙，將他逮回警局。

落網的黃男一如往常辯稱未作案，警方將影像證據蒐集齊全，依照現行犯將他移送台南地檢署偵辦。

(中時 )