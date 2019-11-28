很多哈韓族去韓國旅遊前前，會到位在台北東區的韓國觀光公社台北支社索取相關資料！在這也不定期舉辦韓國旅遊講座、語言課讓更多台灣粉絲瞭解韓國文化、生活。不過韓國觀光公社台北支社所處的的台北市敦南金融大樓即將都市更新重建，不僅誠品敦南要在明年5月31日熄燈，KOREA PLAZA將在下月遷移至台北世界貿易中心國際貿易大樓，並將於12月23日（一）起重新開幕。

因應搬遷作業，韓國觀光公社台北支社KOREA PLAZA將自12月2日（一）起暫時停止對外服務（包含現場旅遊諮詢、現場及郵寄索取旅遊資料、KPOP舞蹈教室、團體參觀等）。11月29日（五）將為KOREA PLAZA在敦南金融大樓的最後開館日，若需索取旅遊資料請盡早來訪。

KOREA PLAZA將在重新開幕後，以嶄新的風貌和大家見面，未來也將繼續提供韓國旅遊資訊和諮詢服務，並開設各式各樣的文化體驗活動如：韓服體驗、自由行講座、韓食教室、世宗學堂韓語教室、K-POP舞蹈教室、學校機關團體參觀導覽等。

閉館期間仍可利用[email protected]粉絲專頁或韓國觀光公社台北支社信箱 ([email protected])聯繫並進行諮詢旅遊。

(中時電子報)