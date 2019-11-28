金鼎證券創辦人張平沼、陳淑珠夫婦，被控在14年前處理金鼎投信近86億元結構債時，為規避自己應承受的1億多元損失，將虧損轉嫁到旗下金鼎證券，高院將張平沼夫婦各判刑7年6月、8年6月，經最高法院撤銷後，更審逆轉改判無罪。檢方可上訴。

檢方起訴指出，金管會2005年間因全球經濟問題、次貸金融風暴，為防止國內金融業發生擠兌風險，頒布「三大鐵律」要求投信公司出清結構債時，須符合法令、不可讓投資人受損、若有損失由公司股東自行吸收。

金鼎證券創辦人張平沼被控指派妻子陳淑珠擔任公司董事長，與副總經理房冠寶（獲判無罪）漠視金管會的規定，為規避大股東應分擔的1億多元損失，將金鼎投信高達85.6億元的結構債，轉移到金鼎證券，由投資大眾來承受，以拖待變。

高院更一審認為，金管會的「三大鐵律」中「不可讓基金受益人受損」「若有損失由投信公司股東自行吸收」等，決策過程違反組織法，又明顯悖於投資常規、國際慣例，且與公司法規定未合，屬不具法律上拘束力之行政指導。

更一審指出，三大鐵律不足以引為張平沼等人違背職務的依據，且張男等人是配合金管會且以金管會所認可的處理方式，難認張等人有將損失轉嫁金鼎證券公司，以規避金鼎投信公司股東責任之不法意圖，因此改判無罪。

(中時 )