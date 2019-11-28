國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨總統蔡英文最新民調出爐。民調結果顯示，民進黨蔡英文獲得42.9%支持度、國民黨韓國瑜24.5%支持度，韓、蔡雙方差距18.4個百分點。此外，這也是該民調做總統大選調查來，雙方差距創下新高。

據媒體《品觀點》今(28日)在臉書所公布最新總統大選民調，結果顯示，在藍綠單挑對決下，蔡英文獲得42.9%支持度、韓國瑜也獲得24.5%支持度，13.0%都不支持，另有19.5%選民尚未決定。兩人的支持度差距18.4個百分點。且此次民調差距也創下《品觀點民調》連續19週調查以來的新高。支持度也分別創下調查以來的新高和新低。

本次民調由《品觀點民調中心》進行，調查期間於11月25日至26日，調查方法採用市話「電腦輔助電話調查」(委託全方位市調)與「線上網路調查」(委託創市際市場研究公司)同步進行，以台閩地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為2,192份 (市話1073份、網路1119份)，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.09%以內。

(中時電子報)