彰濱秀傳紀念醫院失智共同照護中心慶祝成立一周年，28日上午於醫院大廳舉辦成果發表會。（彰濱秀傳紀念醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱秀傳紀念醫院失智共同照護中心28日上午於醫院大廳舉辦成果發表會。（彰濱秀傳紀念醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱秀傳紀念醫院失智共同照護中心慶祝成立一周年，28日上午於醫院大廳舉辦成果發表會。（彰濱秀傳紀念醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱秀傳紀念醫院失智共同照護中心慶祝成立一周年，28日上午於醫院大廳舉辦成果發表會，展出失智長者和家屬的美勞作品，並頒發感謝狀給社區志工，作品義賣獲得熱烈回響，所得14500元全數捐入醫院清寒補助專款帳戶，幫助經濟弱勢病人，場面溫馨。

今天義賣活動，失智長者及家屬一起做健身操活動筋骨，散發活力朝氣，彰濱秀傳副院長李文欽致贈感謝狀予富邦人壽，感謝志工長期參與據點服務。富邦人壽傅明治總監表示，與彰濱秀傳醫院跨界簽訂「失智症預防及照護推廣」合作備忘錄，以保險商品協助客戶強化風險保障，從「預防、協尋、支持」三面向投入失智關懷，業務同仁化身「失智守護天使」。

院方同時也致贈感謝狀給失智長者的家屬曾雅琴，感謝她來做志工教黏土創作。曾雅琴老師說，她的公公6年前經罹患失智症，據點成立後，由婆婆陪同上課，公公進步很多，從不表達想法，到會透露想做什麼；公婆都變得快樂多了，讓她和先生能安心工作。她每週四上午來據點做志工，教導失智長者及家屬做美勞。這次成果義賣，讓人感動，失智長者不是只能接受別人幫助，也能幫助別人。

失智共照中心洪朝賢主任表示，全球每年有990萬人罹患失智症，衛生福利部調查台灣65歲以上老人失智症盛行率為8％，推估未來40年失智症人口可能突破85萬人。去年7月成立失智共同照護中心，並同步成立失智社區服務據點，服務超過800位失智長者，歡迎失智者、照顧者來上課，據點課程內容多元，有美勞、烘焙、團康、懷舊治療等，讓大家在熟悉社區幸福終老，課程免費，洽詢專線04-7813888轉73263。

(中時 )