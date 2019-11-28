國民黨籍的前台東縣長黃健庭（右5）也以老同學身分相見。（楊漢聲攝）

親民黨副總統參選人余湘28日返回台東第1件事情，就是探訪國中英文老師，余湘見到華髮蒼蒼的老師，立即親切上前拉老師雙手，重溫學生時光，其中國民黨的前台東縣長黃健庭也現身，原來黃健庭是余湘的同班同學，以「老同學」身分來見面。

余湘見到同班同學黃健庭，其他同學還開玩笑的說國民黨籍的來會不會怕，黃健庭則笑著說，你看我的樣子像會怕嗎？言談間可以看出深厚的同班情誼。

牽著老師的手余湘說，她是台東的女兒，第1站返回台東就想到要來拜訪老師，老師國中時期給了她非常好的基礎，讓她知道如何堂堂正正的做人，她國中是游泳隊，常常要去其他縣市比賽，老師會常常叮嚀她英文很重要要多學習，至今仍很感謝老師。

余湘說，從機場一路過來看見台東進步很多，但她相信仍有進步的空間，宋主席對台東有很完整的規劃，包含就業、就學等各方面問題都有計畫。

心繫台東！余湘也提及她在長濱鄉的真柄部落有間民宿，員工都是聘請原住民朋友，餐點也是請原住民朋友製作，小小的1間民宿帶動了很多周邊產業。

(中時 )