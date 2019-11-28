民進黨立委李俊俋今日上午於立法院內政委員會舉辦「反滲透法公聽會」。出席的國民黨中央政策會副執行長吳育昇表示，現行的國安五法修正後即符合國家需求，而民進黨急著要通過的「反滲透法」根本是台灣版的麥卡錫法案，甚至更粗暴。

麥卡錫主義一詞源自1940年代至1950年代的美國共和黨參議員麥卡錫(Joseph Raymond McCarthy)，當時美國境內不少人都被指為共產黨人或同情共產黨者，因此受到不恰當的調查、監控和審問。而這段時間也被定義為美國第二次紅色恐慌時期。

著名的喜劇演員卓別林(Charles Chaplin)、天才物理學家愛因斯坦(Albert Einstein)都是麥卡錫主義的受害者，此法案所影響的總人數超過萬人。至今麥卡錫主義也是獵巫、集體發瘋、和道德恐慌的同義詞。

吳育昇舉例假設，日前被指稱與澳洲共諜案相關的中國商人向心，若到台灣和奇美企業、鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲簽訂合作備忘錄，請問查不查奇美、郭台銘、柯文哲？

吳育昇說，民進黨因為一個都不知道是真是假的澳洲共諜王立強案，就急著要通過「反滲透法」，實在令人感到遺憾。吳育昇批評，民進黨此舉是強渡關山反民主，對民進黨的總統選情也不見得是好事。

(中時 )