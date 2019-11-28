民進黨黨主席卓榮泰為台中市第5選區立委候選人莊競程到市場掃街，向路人與攤商一一握手尋求支持。（馮惠宜攝）

民進黨黨主席卓榮泰28日偕立法院副院長蔡其昌到台中陪同民進黨台中市第5選區立委候選人莊競程到市場掃街，面對媒體詢問他對共諜案的看法，他強調該案要再進一步查證，他相信台灣的民主，不應受到外界干預。

面對媒體質詢共諜案，卓榮泰也提出他的看法，他強調，該案當然要再進一步的查證，無論是澳洲方面以及台灣，以及整個國安系統、檢調單位要進一步查證，靜待所有的事實真相，但無論如何台灣是一個民主成熟的國家，他相信不應該受到任何外界干預。

卓榮泰也強調，但是如果有任何的境外勢力意圖干預台灣，我們的政府、我們的各個單位有能力來保衛台灣安全，來確保民主價值，他深具信心。

另對於美國總統川普簽署了香港人權法案，卓榮泰則表示，香港人民爭取自由民主人權，這是一個普世的價值，它是一個國際事件，所以包括美國在內的民主陣營的國家，對香港聲援、伸出援手，我們當然表示敬佩跟感謝。

他也希望更多的民主陣營的朋友們，能夠持續的對香港的問題表示關心，對中國形成更大的壓力，才有助於香港人民重新再享有他們的自由民主人權，讓香港早日恢復平穩、繁榮發展，但從這個事件，他也看到唯有自助，而後得到人助。香港已經如此，台灣豈能不如。

(中時 )