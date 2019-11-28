癌症已經長達37年蟬聯國人十大死因第一名 ，新光醫院鼓勵民眾進行國健署推動的大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌四癌篩檢，結果發現，光是今年1月至8月，院內接受2萬零811名的四癌篩檢個案，就有1千零99名是癌前病變，其中62名確診罹癌，平均18人中有1人罹癌。

新光醫院醫療副院長高尚志表示，除了四癌之外，最可怕的就是肺癌，長居癌症死亡率之首，民眾亦不可忽略。57歲的林女士是一名家庭主婦，不抽菸、不喝酒、生活規律，雖然偶爾會咳嗽長達一個月以上，直到去年五月做身體健康檢查，發現肺部有小塊陰影才驚覺不對勁，進一步經「低劑量電腦斷層檢查」(LDCT))後，找到左上葉肺有一顆兩公分大的腫瘤與另一顆較小腫瘤，確診為肺癌第二期。

高尚志指出，傳統以胸部X光作為篩檢工具很難發現直徑1公分以下的小結節，LDCT可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是臨床證實最有效早期肺癌檢測工具，根據新光院內統計2007年6月至2019年10月LDCT所檢查的3萬8千105例中，確診肺癌者即有345位，偵測率為0.9％，等於每千人中即確診9名肺癌患者，其中有8成是第一期以內癌別，大大降低肺癌死亡率。根據臨床統計，肺癌患者男性中有4成不抽煙、女性則有9成以上是不抽煙，「建議40歲以上的老菸槍，或是50歲以上的一般民眾，每二到三年就要檢查一次。」

為提升民眾癌症篩檢的意識、鼓勵患者積極治療，新光醫院與台灣諾華股份有限公司，攜手舉辦「你的幸福集氣・我的抗癌勇氣——聖誕節癌症病友關懷活動」，於今天上午舉辦開幕活動，在大廳進行點燈儀式、打造3D聖誕節裝置藝術，活動也設計四款不同形式的集氣小卡，希望藉由溫暖、祝福的文字，帶給癌友鼓勵與支持。

(中時 )