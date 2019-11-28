「中華民國憲兵指揮部」前天在臉書貼出「佈憲」保防單元劇照，被質疑影射國民黨總統候選人韓國瑜為「匪諜」，該影片將於今天下午播出。對此，國民黨立委王育敏指出，消息一出引發很大爭議，反映出國防部不中立、政治選邊站，期盼國防部停止播放影片。

「中華民國憲兵指揮部」26日在臉書貼出的劇照中，有一名身穿藍色襯衫、光頭男士，外貌神似國民黨總統候選人韓國瑜，被憲兵壓制在地，遭質疑影射韓國瑜後，當晚便刪除照片。

對此，國民黨立委王育敏表示，各個行政單位在大選時都要維持中立，如果行政單位刻意拍馬屁，影射某個政黨候選人，就違反行政中立原則，這樣非常不應該，藉由影片影響總統大選，都應該受到全民譴責。

不過，今天下午仍將在莒光日如期播出該影片，王育敏說，昨天憲兵影片消息一出，引發人民非常大的反感，憲兵特別是國防部，應該是最中立的單位，今天劇本設定，故意影射總統大選候選人為共諜，這是非常不恰當且糟糕的情況，希望國防部停止撥放影片。

對於韓國瑜昨天被問到中共滲透台灣選舉議題，反問記者是哪家媒體，國民黨團總召曾銘宗替韓緩頰，指過去有特定媒體故意陷害他，挖陷阱讓他跳，他當然有防範之心，這是正常現象。

(中時 )