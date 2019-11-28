高以翔追思會現場曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

粉絲獻上花束與卡片。（圖／翻攝自高以翔吧官方微博微博）

粉絲會發文。（圖／翻攝自高以翔吧官方微博微博）

陸媒在寧波殯儀館疑似遇到高以翔公司工作人員或家屬。（圖／翻攝自騰訊娛樂微博）

35歲高以翔昨(27日)在寧波錄製節目《追我吧》發生意外，不幸猝逝，今粉絲自發在高以翔錄影過程中倒下的花壇附近自發起追思會，獻上大批花束，有人寫了卡片和便條紙留下對高以翔最後悼念話語。而高以翔吧官方微博難過了一天，今上午終於PO文分享對偶像的不捨，說：「謝謝你的溫柔，我們永遠不說再見。你永遠都在，我們也永遠都在。」

高以翔昨在錄影過程中因心源性猝死，據《新浪娛樂》報導，今上午節目錄製現場湧進許多花束卡片，粉絲與民眾自發舉行追思會，現場有高以翔的多張照片，有人寫了字條掛在一旁樹上，也有人用便條紙排成愛心符號，道出對他的思念，有人說：「哥哥，我想你了」、「高以翔，再會」、「我會永遠懷念你」、「全世界最好的高以翔，再見啦」。

傳聞有人訂了1000支菊花送到現場，高以翔吧官方微博稍早證實，發文說：「1000支黃白菊是後援會以全體粉絲的名義送到現場，大家的心意都有帶到。」而騰訊新聞《一線》稍早到寧波殯儀館，直擊一台白色保母車正在服務中心等候，見到媒體出現，疑似高以翔公司工作人員或家屬便迅速上車。

(中時電子報)