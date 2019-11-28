財團法人台灣永續能源研究基金會公布2019年「全球企業永續獎（GCSA）」及「台灣企業永續獎（TCSA）」名單，華航首度榮獲全球企業永續報告書獎「Reporting(World)」肯定，同時獲得5項台灣企業永續獎，成績亮眼。

華航表示，公司成立一甲子，深知企業對自然資源與環境保護應有的責任與義務，首創台灣航空業永續替代燃油試行作業，邀請旅客、員工共同實踐「淨零碳」，推出環保旅程「ECO Travel碳抵換計畫」，成為台灣第一家且唯一簽署支持氣候相關財務揭露工作小組的國籍航空。

華航也承諾「回饋社會、創造社會價值」，關懷並幫助弱勢族群改善生活品質及教育水平，投入社會發展確保學童教育獲得實質改善，促進本土體育選手穩定發展、提升國際競技舞台參與機會。

華航永續經營履獲國內外認可，包含二度入選「公司治理評鑑前5％」及「臺灣永續指數」、3度入選「臺灣高薪100指數」及「臺灣就業99指數」，更創下連4年入選「道瓊永續指數新興市場指數」及「富時社會責任新興市場指數」，並再度榮獲RobecoSAM最新出版的永續年鑑「航空業銅級獎及最佳進步獎」。

(中時 )