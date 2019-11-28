何篤霖28日參加華視《黃金年代》，他被問到高以翔赴陸參加節目《追我吧》驟逝一事回應：「真的嚇到！他那麼年輕，又是個運動員。」談到兩地的節目差異，他感嘆，「我以前做外景節目也沒這麼操，硬要把人操到一個掛，看那個實境感，真的太危險了。」

高以翔驟逝，令圈內好友不捨。（摘自高以翔臉書）

何篤霖表示：「我覺得自己的安全是滿重要的，最主要是台灣跟大陸的氣候也不太一樣，他們的溫差變化大，所以這件事告訴我們，不管年紀大或年紀小，都要注意身體健康。」他慶幸自己當初沒有拍戲，先前耳聞不少超過17小時的連續工作，真的很耗損健康，整個人氣色也不會太好，他舉例先前在節目遇到的連靜雯因為調養身體，也寧願做直銷，不拍八點檔。

之前因為節目接觸國標，覺得真是好運動，何篤霖最近開始跳阿根挺探戈當健身，他笑說：「之前在《舞力全開》跳捷舞，跳到臉色發白，真的很耗費體力。」他這幾年開始健檢，發現高血脂、內臟脂肪也有點多，近期都吃得清淡，「有時候雞湯放隔夜，一早起來看就結凍了，我就想，這個如果在身體裡結凍可不行，我連麻油雞的麻油都減半，冬天聚餐雞湯也只喝一小碗。」

(中時 )