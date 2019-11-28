家扶基金會董事蕭文龍(右四)號召育達慈善會活動主委王寶秀(左五)、育達獅子會長陳秀美等，捐助雲林家扶中心歲末愛心園遊會善款。（許素惠攝）

育達獅子會長陳秀美(左五)率領夥伴一起為歲末冬暖園遊會物資「開箱」。（許素惠攝）

雲林家扶中心12月8日將在虎尾國小舉辦歲末愛心遊園會，但物資與善款尚未籌募到，家扶基金會董事蕭文龍號召育達慈善會活動主委王寶秀、育達獅子會長陳秀美等，上午捐助15萬元，並與社工們一起「開箱」，籲請大家響應贊助民生物資，期讓受助家庭在歲末活動擁有滿滿幸福。

雲林家扶中心主任廖志文指出，蕭文龍贊在高速公路西螺休息站附近T霸廣告｢哪裡有需要，家扶就在那裡」，也成為時時家扶社工的使命，歲末活動是受助家庭歡聚同樂的園遊會，感謝育達慈善會、育達獅子會伸出援手。

除了善款，一行人也帶來許多資，陳秀美率夥伴一起「開箱」，一一拿出白米、麵條、沙拉油、衛生紙、清潔用品、素肉鬆、米捲點心等民生物資，還有1000元禮卷，盼望各界也可以一起響應。

蕭文龍表示，雲林家扶幫助1100戶弱勢家庭，除了募民生物資外，還要募集每戶1000元購物禮券，所需總經費高達260萬元，今年籌募較往年難度來得更艱困，目前僅募得約150萬活動經費。

廖志文指出，｢幸福券永愛無窮」歲末冬暖園遊會12月8日在虎尾國小舉辦，有60個美食攤位挹注幸福能量，期待社會大眾贊助並捐贈民生物資，讓當天能「真人開箱」，傳遞給每戶受助家庭滿滿的幸福感，響應歲末冬暖電洽05-6323200雲林家扶中心。

(中時 )