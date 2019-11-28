新北市前市長朱立倫28日到高雄市岡山區欣欣市場，為國民黨立委參選人黃韻涵輔選。朱立倫雖然要求大家支持國民黨提名的參選人，但當媒體問到國民黨總統參選人韓國瑜日前提到「我豈好選哉，我不得不選也」；朱立倫感嘆說「我也是不得已不能選」。

媒體以韓國瑜的「不得不選」一番話問朱立倫，朱立倫說：「我也是不得已不能選」。但他說完立刻將話題帶到其他方向，他表示，現在大家要努力，爭取最多支持。

媒體問朱立倫此舉是為「郭家軍」黃韻涵站台？朱立倫表示，黃韻涵不只是郭家軍，她也是韓家軍、也是朱家軍，最重要的，她是國民黨、中國民國的國家軍，沒有分誰是誰。

朱立倫指出，4年前他擔任國民黨主席，就提名黃韻涵參選立委，黃韻涵4年前或許經驗不足，比較嫩一點，但經過4年的經營，她已經成熟很多，對大岡山地區也提出政見、看法，不只郭董支持她，他與韓國瑜等人都會支持黃韻涵。

對於日前的共諜案是否影響選情，朱立倫認為，要非常小心，謹慎嚴肅面對，不要變成政治操作，畢竟這牽涉到國家安全，不能抹紅、抹黑對手，事實真相到底如何，這非常重要；他要提醒民進黨的朋友們，如果惡意操作，到最後發現這是一個假案、烏龍案，社會對國家安全的信任度會有很大的影響。

(旺報 )