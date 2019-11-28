親民黨發言人于美人今日表示，親民黨主席宋楚瑜出來參選總統後已成為整合第三勢力的橋墩，希望跟柯粉、郭粉等所有粉合作，集合所有第三勢力。

于美人解釋，民主政治靠監督，監督靠制衡，所以第三勢力要更團結來監督執政黨，因此宋楚瑜要集合所有第三勢力才能形塑台灣的監督制衡政治。。

對於民進黨推出反滲透法草案，于美人表示反滲透和保護國家安全是共識，沒人反對，但修法的程序與內容要經過更審慎討論。這次反滲透法不是行政院提出，是民進黨立法院黨團提出，但將來執法的是行政院，希望有行政院版本，兩個版本中和。立法要考量可執行性，而且我們已經有一些現有的反滲透相關法規也應整合，應該好好協商，不是倉促立法。一例一休就是民進黨團提出，結果窒礙難行，親民黨希望保留一例一休精神，但希望一業一法，要解決問題不是製造更多問題。

針對日前宋楚瑜接受媒體專訪時，宣稱台灣政治最大的悲哀就是大家都喜歡明星，但這種明星無法解決台灣面臨的危機與挑戰，結果媒體刊出報導時配上韓國瑜字樣和圖片。對此于美人表示，宋楚瑜沒有直接針對韓國瑜講這樣的話，親民黨希望帶給大家安定的力量，講的話不見得每個人都聽得懂，但希望講最乾淨的語言。

(中時 )