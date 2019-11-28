大陸的中國旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）27日表示，大陸入境遊市場維持平穩成長，去年共接待入境遊客1.41億人次，收入達1271億美元，較前年同期上漲3％，今年入境遊收入將可望突破1300億美元。

中國旅遊研究院27日在北京發佈的《中國入境旅遊發展報告2019》顯示，亞洲地區為大陸最主要的入境客源市場、占60％；其次歐洲、北美分別占約20％與10％。緬甸、越南、韓國、日本、美國為赴大陸旅遊的前五大客源國。

(旺報 )