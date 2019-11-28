大陸今年入境遊收入 可望突破1300億美元 13:072019/11/28 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸今年入境遊收入可望突破1300億美元。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸的中國旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）27日表示，大陸入境遊市場維持平穩成長，去年共接待入境遊客1.41億人次，收入達1271億美元，較前年同期上漲3％，今年入境遊收入將可望突破1300億美元。 中國旅遊研究院27日在北京發佈的《中國入境旅遊發展報告2019》顯示，亞洲地區為大陸最主要的入境客源市場、占60％；其次歐洲、北美分別占約20％與10％。緬甸、越南、韓國、日本、美國為赴大陸旅遊的前五大客源國。 (旺報 ) #入境 #旅遊 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 11月26日聯發科發表首款5G晶片 04:092019/11/24 財經要聞 沖繩經濟特區 臺日供應鏈新商機 04:092019/11/24 企業經營 澳門10月入境旅客近321萬人次 年增1.8％ 21:002019/11/25 財經 海門追夢 觀景看戲遊古蹟 04:102019/11/26 焦點新聞 台人愛搭豪經艙 買票漲幅亞太之冠 13:182019/11/26 生活 陸客入境冷颼颼 旅館業凍傷 04:092019/11/27 話題觀察 WiFi 6大商機 瑞昱明年開吃 04:102019/11/27 證券．權證 2019金質旅遊獎 48條行程獲獎 16:562019/11/27 旅遊 搶攻「長輩旅遊」商機 雄獅設計多元樂齡國旅遊程 17:452019/11/27 生活 2019金質旅遊獎掛保證！五福旅遊連續五年獲獎 22:502019/11/27 旅遊 兩岸熱門新聞 陸公布王立強受審認罪影片 自稱法律意識淡薄 - 兩岸 - 旺報 台商回流7000億？陸國台辦打臉 - 兩岸 陸競技實境秀意外頻傳 高以翔僅冰山一角 - 兩岸 港理大圍城落幕 校方搜索無所獲 警方今可望解封 - 兩岸 川普簽署港法案 陸外交部：赤裸裸的霸權行徑 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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