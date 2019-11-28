台中市議員陳清龍於都發建設水利業務質詢，針對軟埤仔溪原為花博場地，自花博結束後，河道就長滿雜草，質疑管理維護單位荒廢；水利局澄清強調，軟埤仔溪為市管區域排水，其主要功能就是排洪，平日維護應以防洪為最優先考量，今年5月、9月皆進行河道清淤、雜草清除及河面整理工程，期間也不定期派工進場清理，目前也正研議整體水域環境改善策略，一定會將軟埤仔溪水域環境顧到最好。

水利局今天表示，軟埤仔溪為水利會所屬南幹渠的放水路，平日維護以防洪為優先考量，鑑於台中花博期間曾發生淹水事件，今年汛期，軟埤仔溪水門即先開啟排空滯洪池，恢復河道原樣及排洪功能；歷次強降雨期間均發揮功能，甚至今年5月20日短時強降雨帶來創新高56.5公厘時雨量也順利通過考驗。

水利局指出，軟埤仔溪在花博期間由水利會增供水源，水量較為充沛，但目前恢復輪灌機制，水源較不穩定，導致原水閘門設計排洪反應慢；該局為增加排洪預警時間，並希望能同時兼顧滯洪池需於活動蓄水需求，正規劃具體改善措施。

水利局強調，該局將於溢流井排水箱涵兩側新增開孔及制水門，讓滯洪池於平日可維持水深約1.5公尺，增加平日水域景觀亮點，提供多元水域環境；並可強化未來遇到即時豪大雨時的防洪應變能力，相關改善工程預計明年於汛期前可以完成。

(中時 )