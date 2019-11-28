后里鎮安宮主委紀廷芳表示，之前蔡英文總統來參拜後就當選了。（陳淑娥攝）

民進黨提名副總統參選人賴清德到台中，陪同立委洪慈庸前往后里鎮安宮參拜。（陳淑娥攝）

台中市立委第三選區上演2個女人的戰爭，民進黨提名副總統參選人賴清德，28日積極替無黨籍立委洪慈庸輔選並前往后里鎮安宮參拜，賴清德引述主委說法表示，蔡英文總統曾到鎮安宮參拜後就當選，這間廟拜了就當選，他呼籲大家支持「英德配」及在地洪慈庸，讓民進黨贏得2020大選。

賴清德今天馬不停蹄替洪慈庸輔選，上午陸續抵達潭子潭水亭、后里鎮安宮、后里農會，接著到當地特色小吃「豬血財」開直播。

拜了這間廟就會當選！賴清德引述鎮安宮主委紀廷芳說法表示，蔡英文總統之前曾參拜過，後來就當選了，呼籲大家支持「英德配」以及讓在地立委洪慈庸連任，讓民進黨贏得明年總統大選。

賴清德表示，洪慈庸是后里的第一位立委，在地人可以替在地爭取更多建設，包括后里要成立醫院、后里交流道、長照關懷據點等，這些都是鄉親有目共睹，千萬不要把洪慈庸流失掉。

賴清德也在重申蔡英文總統的政見，包括幼兒照顧津貼、農民職災、保險及退休年金，將會一步一步實現；賴同時強調，台灣走在進步的路上，在這關鍵時刻，農民要站出來，共同守護台灣的民主。

(中時 )