湘菜口味蝦。（圖／龍華電視提供）

《湘當韻味》介紹湖南飲食文化。（圖／龍華電視提供）

根據統計，全台灣有30%以上的人愛吃辣，從麻辣鍋店雨後春筍地開，就可以知道；而湘菜更是初階吃辣首選，因為湘菜的辣味豐富令許多原本不習慣辣椒味道的人都能輕而易舉地接受。全台有13%人口吃素，是世界排名第二，素食餐廳種類多樣化全球無人可及，而湘菜的素食文化更容易擄獲台灣人的胃。《湘當韻味》是用當地人的視角拍攝，主要講述湖南各地美食生態，湖南人烹調技藝製作精細，用料廣泛，色香味濃，每一個鏡頭，絕對讓你看了口水直流。

令人稱羨吃貨的天堂 舌尖上的湖南

湘菜歷史悠久，早在漢朝就已經形成菜系，是中國八大菜系之一，湖南長沙人無辣不歡，紅紅的辣椒對他們來說是幸福的味道，在宴客時，菜式和辣椒層層遞進，從開胃菜「燒辣椒」，接著「火宮殿臭豆腐」、「口味蝦」，辛辣度更進一步，再到長沙人宴客桌上最不可或缺的一道菜「剁椒魚頭」，又稱「鴻運當頭」，辣椒量讓畫面充斥紅色，口味辣而不辛，甜而不膩，整個桌上都是令人下飯的「辣」式菜餚，一口接一口，最後再來一碗熱氣騰騰的甜酒沖蛋或是一串糖油粑粑，這正是長沙人愛吃辣，懂吃辣的原因和真諦所在，辣不僅是感官還是一門藝術。

不只以「辣」聞名 千年素食文化 賣豆腐供孩子上大學

中國湖南省衡陽的宗教素食文化已有1700多年的歷史，不僅讓前來朝拜遊客彷如受到了心靈的洗滌，對當地人有著深遠的影響。素食主要成分為豆製品，有些當地人還靠賣豆腐供孩子上大學。而素菜與「仿葷菜」，形態上雖互為兩極，卻又都以「素」為本；「不可思膩」是當地有名的「仿葷菜」，由冬瓜製成，搭配刀工以及特製調味，彷彿就是一道「東坡肉」，「素」不僅是一種菜品形態，更是一種心靈的歸依與純淨。

在湖南人的餐桌上，用最簡單的生活公式來對待複雜的生活萬象。節目通過飲食習慣、湘菜佐料、辣文化、洞庭魚米香、山珍湘味、風味小吃等為題材，展現食物給百姓生活帶來的儀式、倫理、節日等多方面的文化自然的農家菜，進而了解湖湘飲食文化的精緻和源遠流長，在大自然之中尋找最初的滿足與感動。

《湘當韻味》11月28日起，平日晚間六點，中華電信MOD305頻道SMART知識台。全台首播。

(中時電子報)