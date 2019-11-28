台印混血的民眾黨立委參選人何景榮踢爆，賈賈得根本是冒牌國王，登記在雅加得的也是空頭公司，是場吸金大騙局。（張穎齊攝）

商研院董事長許添財駁斥，確有印尼國王，也有簽MOU計畫，別穿鑿附會。（張穎齊攝）

自稱印尼Padjajaran國王的Jajat M. Notoprayugo（賈賈得），去年10月造訪我國商研院，和商研院董事長許添財開心合影，並宣布來台預計導入100億美金（約3000億新台幣）投入印尼。台印混血的民眾黨立委參選人何景榮踢爆，賈賈得根本是冒牌國王，登記在雅加得的也是空頭公司，是場吸金大騙局。許添財則駁斥，確有其人其事，別穿鑿附會。

賈賈得應商研院邀請，去年10月率領王國代表團及GII（PT. Global Investindo Indonesia）全球投資印尼集團成員造訪商研院，和許添財就未來台灣中小企業前往印尼投資進行商談，賈賈得說，此行來台預計將導入100億美元資金投入印尼，特別針對萬丹省地區發展。

何景榮28日前往北市三創園區，想當面打臉許添財卻被勸離，但受訪時踢爆，他與媽媽皆出生在印尼「共和國」，從未聽說印尼有賈賈得國王，經詢問印尼駐台代表處的高層，確認印尼共和國官方並未派遣這位「國王」來台，他並於今年2月，實際前往賈賈得宣稱在印尼首都雅加達所登記的公司地址，證實這位冒牌國王擔任負責人的公司，也只是沒有在運作的空頭公司。

「吸金騙局！」何景榮質疑，現今執政的民進黨，在帶領台商前進東南亞各國時，連最基本的常識都不足？新南向政策是否從頭到尾都是在欺騙台灣民眾的納稅錢，便宜這些掮客的幌子弊案？

許添財回應，台灣跟印尼最大宗教組織NU，有直接簽合作MOU備忘錄，並透過NU成員介紹認識很多印尼投資機構及官方，其中賈賈得國王確有其人，這地方性小王國也確實存在，他跟賈是在印尼一個國際研討會認識，並有來往，賈也不斷介紹朋友給他認識，但不幸的是，賈去年就49歲過世‧太太接掌王國。

「百億美金是亂講！」許添財說，GII是跟我國政府講，可能開發的「市場潛力」，還不是真的有生意啟動，例如GII在印尼拿到100萬戶住宅建築權，提供市場及土地，蓋了房子一起賣，那開發下來會有多少？這是機會，GII才在國際招商，邀台灣投資。

許添財還說，這不知是何景榮自己想的還是穿鑿附會，NU的總主席跟他有直接聯繫，NU派的代表現在還當選印尼副總統，商研院屬於橋梁的角色，印尼因為缺技術資源，只有人口多，所以找台灣，商研院跟NU簽的MOU有提出5大脫貧計畫，讓他們9000多萬NU會員脫貧。

針對何向印尼代表處求證，印尼未派遣賈賈得來台，許駁斥「我不管印尼政府，確有其人其事！」至於何發現賈賈得在雅加達登記的是空頭公司，許則說，這是原住民地方部落名稱，沒有公司正式抬頭，「賈賈得這人當時是印尼總統府副祕書長，還做了5個總統的副祕書長！」

媒體追問「都是副祕書長，印尼代表處會不知道有這人？」許添財反嗆「那妳去問印尼政府啊，妳不信就叫妳公司派妳跟我去印尼，我還可以找他的太太、朋友跟妳講話！」並強調自己還帶賈來台南旅遊過，還酸媒體「妳知道有北峇里開發計畫嗎？google一下拜託！」

「不要自己幫假國王升官！」何景榮一一打臉稱，賈賈得今年不但健在，還在Youtube放影片，印尼總統府官網也沒這個人，印尼也沒有副祕書長這職位，NU跟賈完全沒關係，且印尼現任副總統是MUI（伊斯蘭教士公會）的人，跟NU也沒關係，許董很有創意！

(中時 )