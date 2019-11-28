若要說到NBA近年來最成功的球隊，那絕非馬刺莫屬！此話從何而來？根據統計，自2004-2005年NBA擴編至30隊以來，15個賽季馬刺隊的總勝率高達69.9%無人能出其右，贏過排名第二的火箭9.5%之多！能達到如此輝煌的戰績，史上最強三人組吉諾比利(Manu Ginobili)、鄧肯(Tim Duncan)、帕克(Tony Parker)「GDP」完美的搭配居功厥偉，傳奇軍神波波維奇(Gregg Popovich)無與倫比的執職教功力加上縝密嚴謹的制服組也是缺一不可。

一幅掛在馬刺休息室裡的格言道盡了這支常勝軍的精神「當一切看起來無濟於事的時候，我去看一個石匠敲石頭。他一連敲了100次，石頭仍卻紋絲不動，然而當敲下第101次時，石頭裂為兩半，我知道並非最後那一槌所致，而是之前100次敲擊的結果。」

然而天下無不散的宴席，本季馬刺正在面臨前所未有的低潮，開季18場比賽吞了12次敗仗排名西區倒數第三，近十場比賽1勝9敗慘不忍睹，馬刺連續22個賽季打進季後賽的超級紀錄搖搖欲墜，進攻面馬刺上季傲視聯盟高達接近四成的三分命中率，本季掉到聯盟平均水平；防守面多達115.3的場均失分以及讓對手場均命中率高至47.9%(西區倒數第二)，是馬刺跌落神壇的主因。

馬刺如今已走上重建之路，本季如果沒有主力交易，維持當下矮小、缺乏得分爆發力的後場陣容，在戰績上是很難有大幅度成長的，但喜歡馬刺的球迷不用太過擔心，重建往往是為了更弘大的目標，以馬刺球團獨到的眼光，相信不久的將來就會形成全新三巨頭締造馬刺傳奇的第二篇章。

馬刺本週六(11/30)上午09:30將與本季奪冠最大熱門快艇對戰，快艇攻守俱加馬刺完全不是對手，統計馬刺本季的讓分玩法，經過台灣運彩開立的讓分值調整之後，投注其對手獲勝的機率高達78%，也就是說台灣運彩的盤口開季不斷高估馬刺的實力，估計是馬刺近年來超高的勝率累積造成莊家過度看好他們所致，本役主推快艇讓分過盤，有在關注運彩的朋友們不妨試試！

(中時電子報)