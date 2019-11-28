NHL近期最火熱的球隊莫過於11月僅吞1敗的紐約島人(5勝1敗5和)，而同城的紐約遊騎兵及一橋之隔的紐澤西魔鬼戰績則兩樣情，雙雙處在東部後段班。遊騎兵與魔鬼休賽季在陣容補強都大有斬獲，但本季至今戰績依舊沒太大起色，雙方將在本週日(12/1)02:00一決高下，喜歡投注冰球的球迷該如何下手?且看筆者接下來的解析。

遊騎兵前兩個賽季攻守兩端戰力都不理想，戰績皆在分區敬陪末座。季前遊騎兵在球員補強上大灑幣，分別以7年8千1百萬美金簽下明星左翼帕納林(Artemi Panarin)及7年5千6百萬網羅防守後衛特魯巴(Jacob Trouba)，期望能增加攻防兩端的戰力深度。開季至今，帕納林在進攻端的貢獻有目共睹，球隊場均進球從上季的2.70球進步至本季的3.36球；但球隊防守端表現日益惡化，場均被對手射正次數高達36次(聯盟倒數第二)，兩名老將後衛史密斯(Brendan Smith)與門將蘭奎斯特(Henrik Lundqvist)的表現無法撐起球隊防線，初來乍到的特魯巴效率值也創下生涯新低(負1)，如此低落的防守質量很難在短時間內讓戰績有所突破。

魔鬼進攻核心霍爾(Taylor Hall)上季因傷僅出賽33場，球隊進攻陷入死胡同，最終以分區墊底結束賽季。決心改頭換面的魔鬼在今年5月選秀會以狀元籤挑走被認為是下一個麥克大衛的休斯(Jack Hughes)，夏天再以2年9百萬美元挖來KHL上季得分王古謝夫(Nikita Gusev)，鋒線上集結了霍爾及休斯的雙狀元組合搭配歐陸好手古謝夫，魔鬼季前的確被各方所看好。但休斯與古謝夫菜鳥球季至今的表現差強人意，進攻端無法給予球隊太多奧援，魔鬼又回到過去僅剩霍爾獨撐大局的局面，攻擊效率在聯盟僅排倒數第二。筆者認為，職業賽菜鳥休斯與首次參與美式進攻體系的古謝夫，仍需要時間磨合與適應，相信待兩人繳完學費，魔鬼仍有相當機會化身為聯盟勁旅。

兩隊本季主客場都沒有特別突出的表現，魔鬼主場戰績是4勝5敗4和，遊騎兵作客成績同樣是不理想的4勝5敗，因此建議避開可預測性較低的勝負玩法。若以大小玩法觀察，兩隊近五次交手場均合計進球高達6.6球，全數場次都開出5.5大分，這當然與兩隊不設防的藍線脫不了關係，而近期兩隊防守質量依舊沒有提升，不妨續追「大小玩法-大5.5」，體驗睡醒領錢的美好感覺!

(中時電子報)