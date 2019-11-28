川普簽香港法案 國民黨：挺港民不挺暴民 13:182019/11/28 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨對川普簽署香港法案作出回應。(黃福其攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普簽署香港人權與民主法案，國民黨副發言人黃心華表示，川普簽署香港人權與民主法案並不令人意外，許多國家都非常關心香港的局勢，但大家並不贊成用暴力，甚至以武力介入香港問題；國民黨支持港民有表達意見的權利，但不認同武裝砍砸的暴民。 黃心華說，國民黨強力呼籲港府要適時、適當回饋民意，和平對話溝通，消弭雙方歧見與民眾對生活上的不滿，進而化解社會大眾對香港未來前景的疑慮，也唯有從內部達成和解，才能讓東方之珠儘速恢復安定與繁榮。 陸美貿談關鍵時刻 川普簽香港人權法案 (中時 ) #香港 #川普 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃暐瀚抓包蔡英文小動作 這就是溫度 00:012019/11/24 政治 托育政策拿香跟拜？蔡英文：是現在正在做的方案擴大 12:462019/11/24 政治 拚2020 蔡英文：未來還有更多政策一一端出 19:502019/11/24 政治 庫克與川普變麻吉 關鍵原因揭曉 04:102019/11/25 全球財經 川普的連任之路 04:102019/11/25 時論廣場 獨》凌晨還在打 韓手機曝光被打爆 火速換號碼 13:332019/11/26 政治 被指裝窮騙選票 宋反謝扁證明清白 14:012019/11/26 政治 國民黨若敗選 七成民眾要吳敦義下台 11:152019/11/27 政治 愛平民美食！捕獲野生韓國瑜大啖羅東肉羹 老闆娘嚇到了 00:022019/11/28 生活 吳敦義的實驗 八成藍支持者大崩潰！ 10:022019/11/28 政治 政治熱門新聞 蔡英文高民調哪來的？網友曝光電話內容：太扯了！ - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度 竟創紀錄！ - 政治 第一個女人是不是李佳芬？韓回答讓全場捏冷汗 - 政治 韓冰有帶男友回來過嗎？韓國瑜答案讓人心碎… - 政治 韓國瑜講出選戰最大禁忌？李正皓喊：完了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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