美國總統川普簽署香港人權與民主法案，國民黨副發言人黃心華表示，川普簽署香港人權與民主法案並不令人意外，許多國家都非常關心香港的局勢，但大家並不贊成用暴力，甚至以武力介入香港問題；國民黨支持港民有表達意見的權利，但不認同武裝砍砸的暴民。

黃心華說，國民黨強力呼籲港府要適時、適當回饋民意，和平對話溝通，消弭雙方歧見與民眾對生活上的不滿，進而化解社會大眾對香港未來前景的疑慮，也唯有從內部達成和解，才能讓東方之珠儘速恢復安定與繁榮。

(中時 )