民進黨政府打算放寬台中火力發電廠燃煤量，國民黨總統參選人韓國瑜近日連番炮轟，28日上午又在臉書貼文，痛批蔡政府不重視人民的「肺」腑之言，並點出小英用菸捐挹助長照資源的邏輯矛盾；韓更霸氣宣告，台灣人民的肺，必須下架民進黨，「明年1月11日讓我來！」

韓國瑜上午以「三位縣市首長全力防治空汙，請重視人民的『肺』腑之言」為題在臉書發文，並特別Hashtag「一張公文中火新增1210萬噸燃煤量」、「生煤管制自治條例民進黨你忘了嗎」。

他指出，肺癌是台灣十大癌症死亡率之首，發生率逐年增加，健保支出突破千億，令人震驚憂心，尤其蔡政府失敗的能源政策，對人民的肺相當不友善，日前中央要求中火燃煤許可放寬10％，不只讓他難以置信，相信中部民眾都無法接受。

韓國瑜並點出，蔡政府推動「長照2.0」是以菸捐挹注長照財源，外界都懷疑，如果需要穩定財源的長照體系需要靠菸捐的話，豈不是鼓勵大家吸煙來確保長照運作？那總統府帶頭「超買」免稅菸，就是重重打了自己一巴掌。

韓國瑜說，人民的「肺」腑之言，是他相當重視的事，所以才在政見裡面提出以「長照保險」取代「吸菸救長照」、落實「以核養綠」來取代「用肺發電」。

另外，去年底公投結果，民意已經清楚告訴政府人民拒絕火力發電所造成的空氣汙染，也認同「以核養綠」，但蔡政府完全聽不見，韓說，為了搶救台灣人民的肺，必須下架民進黨，「明年1月11日讓我來！」

(中時 )