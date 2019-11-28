為防止中國勢力滲透台灣，民進黨立法院黨團明天將提出《反滲透法》草案逕付二讀，立院內政委員會今舉行「反滲透相關法制立法」公聽會，陸委會副主委邱垂症受訪表示，台灣處在境外敵對勢力威脅的最前線，有必要推動確保國家安全、自由民主憲政正常運作的因應，陸委會支持反滲透法立法，但尊重立法院審查程序。

邱垂正表示，中國對台滲透干預極其嚴重，特別是「習五條」頒布後，中共對台灣滲透破壞變本加厲，中共對於先進民主國家滲透破壞，這些國家對境外勢力干預，影響境內活動都積極採取法治家以因應，我們也是一樣處境，特別是處在境外敵對勢力威脅最前線，有必要推動相關法制。

邱垂正說，感謝朝野立委提出8個版本中共代理人相關法案及民進黨團反滲透法，這些版本有些要力專法，有些修訂部分條文，實質規範也有登記制、管理制、揭露置等設計，整合方面都在努力。

他說，這幾個月以來行政與立法部門一直在研議聽取各界意見，執政黨提出的《反滲透法》草案，陸委會支持該草案立法，但會尊重整個立法院審查的程序。

至於共諜案，邱垂正說，王立強向澳洲政府投誠個案，澳洲政府正在偵辦，我們檢調單位針對相關人證、事證也在偵辦中，並透過與澳洲司法合作進行合作偵辦，有助於釐清案情，陸委會尊重檢調職權。

(中時 )