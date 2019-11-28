英超上週最大的話題，當屬熱刺以戰績不佳為由解僱總教練波切蒂諾，並火速由前切爾西冠軍名帥「狂人」穆里尼奧接任，狂人這次沒有發下豪語要立刻贏英超冠軍，但他甫上任即帶領熱刺在英超和歐冠拿下2連勝，日前在歐冠對奧林匹亞科斯的驚天大逆轉（0:2落後連進4球），也讓狂人成為曾帶領3支不同的英超球隊（另2隊為切爾西和曼聯）打進歐冠淘汰賽的第一人，同時也是史上第一位曾率領6支不同球隊（其他3隊為波圖、國際米蘭和皇家馬德里）打進歐冠淘汰賽的總教練。

熱刺的北倫敦死敵兵工廠，本季同樣戰績低迷，前13輪只拿到18分，創下隊史在英超時代最差的紀錄，目前僅排名第8，已經落後榜首的利物浦多達19分，距離第2名的萊切斯特城也差了11分。全世界的槍迷都在高呼埃梅里下課，曾經光臨酋長球場看球的穆里尼奧，更一度傳出是繼任人選。看著熱刺起死回生，槍迷可有痛失良帥之憾？

兵工廠戰績不佳，總教練自然是責無旁貸，就算不以成敗論英雄，他起碼有三大罪狀，理應即時割席。第一，無能的人事管理。作為球隊的船長，必須要讓球員為他賣命，看看克洛普、瓜迪奧拉和波切蒂諾，球隊不僅有向心力，球員上場都拚盡全力爭勝，而本季的槍手顯然是力不從心，遇強隊落敗是必然，但面對保級區的沃特福德和南安普敦都未能獲勝，甚至場上表現和統計數據都比對手差，是誰的問題答案呼之欲出。

第二，不穩定的先發陣型，一支好的球隊必然有一套大致固定的先發陣型，像利物浦和曼城基本固定的4-3-3，萊切斯特城的4-1-4-1等都是如此，但槍手本季的13輪聯賽就用了5套不同的先發陣型，4-2-3-1（5次）、4-3-1-2（3次）、4-3-3（2次）、4-4-2（1次）、3-4-1-2（2次） ，雖然說開季時因為後防傷員過多導致先發球員經常變換，但埃梅里執教兵工廠已是第2個賽季，卻仍在摸索球隊的最佳陣型，這實在說不過去。

第三，沒有用對球員。這也許是比較主觀的看法，但從埃梅里本季的調度來看，季初重用扎卡和佩佩、冷藏更有創造力的德國中場厄齊爾，沒有將防守中場托雷拉放在正確的位置，都已是槍迷的共識。

兵工廠本週12/1(日)將作客對另一支保級球隊諾里奇，以槍手本季作客僅有1勝2和3敗的狀況看來，恐怕是難以樂觀。諾里奇主場也只有2勝4敗，但曾經爆冷以3：2擊敗曼城、對切爾西也只是小輸2：3，受讓不妨押注主勝，順便送埃梅里一程。

(中時電子報)