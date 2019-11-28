中天新聞52頻道周一至周五早上7點至9點推出全新改版《中天晨報》，由「小麥主播」麥玉潔獨挑大樑主持。本周最新宣傳片曝光，麥玉潔在網球場屏氣凝神、奮力揮拍，代表專注力、速度，隨即化身長跑選手，代表毅力、堅持，未來將帶給觀眾最新、最快速的新聞訊息。麥玉潔透露，短短幾秒的網球畫面，其實拍了近2小時，負責拍攝的同仁相當辛苦，她隔天也因為手臂痠痛，看到女兒來討抱，只能「狠心」拒絕。

麥玉潔拍攝宣傳片，打網球打到「鐵手」。（中天提供）

麥玉潔具有16年的新聞資歷，長期耕耘黨政新聞，歷年採訪過的重大新聞事件，包括319槍擊案、連戰兩岸和平之旅、馬習會等重大歷史事件，嬌小身軀承載強大新聞魂，她透露319槍擊案發生時，自己剛跑1年黨政新聞，主跑連戰、宋楚瑜陣營，連日來馬不停蹄處理槍擊案、投開票及連宋前進凱達格蘭大道抗議，幾乎沒有進食，「當時不覺得累，也不覺得餓，新聞魂大爆發。」

另一件令她印象深刻的事件，是連戰為期8天的兩岸和平之旅，相較於其他新聞台好幾組的陣仗，她與攝影記者僅1組人馬，卻發揮最大戰鬥力，跟著連戰東奔西跑，前往南京中山陵採訪連戰謁陵時，攝影記者將攝影機上肩邊走邊拍，她只得扛著腳架登上392級階梯。她回憶考驗體力和耐力的，還有採訪前總統馬英九，有運動習慣的馬英九出訪期間照樣晨跑，主跑的記者們得跟著起個大早，凌晨5、6點就得整裝守候，甚至跟著跑上一小段，就為搶在第一刻取得最新說法。

麥玉潔表示，多年的黨政新聞經驗，豐富她的採訪生涯，但長期以政治角度解讀新聞，似乎總顯得嚴肅，後來她開始廣泛接觸民生消費、財經等議題，嘗試從一般民眾的角度出發，看待生活中大小事，也讓她報導新聞的角度更加多元化，為人母後則注重健康議題，「希望自己活得健康一點，才有體力陪小孩玩。」正式加入《中天晨報》新聞團隊的她透露，未來《中天晨報》除第一手新聞資訊，還有健康樂活、女性話題、民生消費議題等流行趨勢，歡迎觀眾上《中天晨報》粉絲團留言交流。

(中時 )