自第一季播出後深受好評的公視台語歌唱節目《台灣金頌》，主持人乱彈阿翔與浩子戲稱兩人的組合為「浩角乱翔起」，也憑本節目入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，雖然可惜最後與獎座插身而過，但兩人自然另類的主持風格深受觀眾喜愛，第二季再度由兩位主持人攜手；音樂改編方面，再次與金曲最佳編曲人溫奕哲合作，乱彈阿翔的改編創作也大幅增加，為觀眾帶來更多精彩歌曲，並邀請不同世代歌手一起站上金頌舞台，跳脫舊有框架唱出經典歌曲新生命。

黃子佼身為主持界的資深前輩，雖然這次以歌手身分上節目，但遇到浩子與乱彈阿翔不按牌理出牌的主持人，忍不住就想出面拉主key，一度錯亂以為第二季主持人換人做。浩子還說黃子佼是「金四次」，得過四座金鐘獎，再加今年已經擁有六座金鐘獎肯定，所以這集應該要由他來主持，讓黃子佼哭笑不得，表示自己去年12月發專輯，相隔這麼久還願意上歌唱節目宣傳，直說：「你應該要好好感謝我吧！」

黃子佼還打趣地說自從知道乱彈阿翔也來當主持人以後，「就知道台灣的電視界真的是走到了瓶頸」，現場要求乱彈阿翔試做專訪，乱彈阿翔表示如果只問「主持人跟歌手身分有甚麼不同」這種問題很無聊，沒想到下一秒居然是反問黃子佼：「不然你有甚麼問題想要問我？」歪樓的問答讓浩子趕緊出面阻止：「人家佼哥是來賓啦！」黃子佼也笑說自己還真的有在想要問甚麼問題，氣得直說：「差點又被他（翔哥）拐走了！」

(中時 )