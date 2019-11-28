為鼓勵民間參與消防，協助新北市推廣災防工作，消防局於今天起在慈濟雙和靜思堂辦理防災士第3期培訓，包括防災(韌性)社區人員、市府局處及各區公所災害防救工作人員、志工及民間團體、學校教師及與市府合作推動防災工作之企業人員等580多名學員參與受訓，副市長謝政達開訓時鼓勵參與受訓的學員積極參與2天訓練課程，順利取得防災士認證。

謝政達表示，新北市自然災害類型多樣，加上現在氣候及社會結構變遷等因素，導致災害類型複雜化，在政府防救災資源有限情況下，新北市政府積極推廣「防災士」制度及深化民眾自助互助觀念、培養自主防救災能力，相當重要。消防局於107年12月6日及108年1月24日已分別辦理2梯次防災士培訓，共計405名學員取得防災士認證，成效良好!這次由財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會提供場地及協助，讓這次培訓可以順利完成辦理。

新北市第3期防災士培訓開課，感謝佛教慈濟慈善事業基金會提供場地。（讀者提供/吳家詮傳真）

取得防災士認證後，可以自主性協助政府或防救災團體依相關法令，辦理防救災宣導、救助，或自主推動防救災工作，是在地防災工作推動的主要骨幹，也是擔任公部門與社區溝通的重要橋梁。

據指出，平時協助社區或工作場所防災整備工作；災時第一時間取得政府預警資料，協助民眾採取應變及執行災後復原重建工作。新北市積極培育基層防救災人才，強化民眾防救災知能及自助互助能力，期以帶動民眾自主參與防災工作風氣，進而達到全民防災之目標，並與政府合作推動各項防災工作，厚植新北防災力，共同打造安居「厚」新北。

(中時電子報)