民進黨繼大受好評的「台灣好浴皂」之後，民進黨中央今召開「不要親中假面 只要青春面膜」記者會，民進黨秘書長羅文嘉表示，另外這次也在面膜背後另外特別做了兩個版本，讓大家將面膜帶回去用的同時，也可以閱覽上面的政策理念，「呵護」民主。

羅文嘉說，首先是將政府增加補助、托育、長照、減稅等重要政策，特別印製在後的政策版本。另外新住民婦女朋友從國外來到台灣，成了台灣孩子的母親，因此也做了新住民版本。此外，最重要的還有護國保台三步驟版本，一投總統蔡英文、二投民進黨立委候選人、三投政黨民進黨，也就是護國保台、保衛台灣民主的的理念。

他表示，青春面膜最主要的概念，就是身體要保養，民主要呵護，用面膜保養肌膚，用選票則可以捍衛台灣的民主。

今天發出的面膜則是放上民進黨立委參選人許淑華、謝佩芬、賴品妤及高嘉瑜四位代言人的合照。

羅文嘉、議員吳沛憶、陳慈慧也陪同民進黨台北市立委參選人許淑華、謝佩芬於吳興市場掃街拜票，除了有熱情攤販與支持者贈送包子、粽子、鳳梨、好彩頭，預祝許淑華、謝佩芬當選外，「台灣好浴皂」及「青春面膜」也受到民眾熱烈歡迎。

媒體問到，台灣民眾黨不分區立委參選人蔡壁如指民眾黨不分區名單列入北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，是為了吸引肥宅票。

許淑華說，這樣態度是扣分，蔡壁如身為女性，應該更了解女性，不要言語上物化女性。

至於被問到民眾黨北市立委參選人蔡宜芳影射立委參選人吳怡農用肥皂賄選，羅文嘉說，台灣民眾黨主席柯文哲都說是蔡自己咬到舌頭，認為蔡失言，「我就不用多說什麼」。

(中時 )